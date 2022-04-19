Мария Шарапова в 35 лет впервые станет мамой

Спортсменка опубликовала трогательный снимок.Спортсменка опубликовала трогательный снимок.Теннисистка порадовала поклонников радостной новостью — скоро она станет мамой в первый раз! Шарапова поделилась и снимком, подтверждающим ее положение.
Спортсменка опубликовала трогательный снимок.Спортсменка опубликовала трогательный снимок.Теннисистка порадовала поклонников радостной новостью — скоро она станет мамой в первый раз! Шарапова поделилась и снимком, подтверждающим ее положение.
Свежие комментарии