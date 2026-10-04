Жители Одессы встали в живую цепь перед сотрудниками ТЦК

Жители Одессы встали в живую цепь перед сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полицейскими, не позволив им приблизиться к мужчине.
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