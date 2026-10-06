Амат М''Бай вернулся в ЦСКА до конца сезона

Французский баскетболист Амат М''Бай вернулся в ЦСКА и подписал контракт до конца сезона. Ранее он играл в клубе с 2023 по 2025 год и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.
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