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Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Соединенные Штаты инициируют ограничительные меры против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление главы американского Госдепартамента Марко Рубио.

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