Украинство, выпуск 13. Chatham House: «мозговой центр» Британской политики

В конце XIX века теоретики нового британского империализма во главе с Альфредом Милнером, осознав непрочность Британской империи, предложили создать «равную федерацию» Англии и колоний с преобладающим белым населением.
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