В ЕС «придумали решение», как использовать замороженные активы России

Natalija Osminina

Да фишка совсем в другом. США потребовали у ЕС передать им замороженные российские активы в кол-ве 280 миллиардов. Типа, если Россия потребует- можете кивать на нас. За это мы вам разрешаем пользоваться процентами ( там примерно 12 миллиардов) с условием, что 5% вы отдадите на вооружение Украине. А 280 миллиардов отдайте нам реальными деньгами- это будет ваш вклад в дело нашей защиты Украины. А если откажетесь, то ЦБ США не даст разрешение на эмиссию евро ЦБ ЕС. Но пока Кристин Лаггард держится.