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В ЕС «придумали решение», как использовать замороженные активы России

В ЕС «придумали решение», как использовать замороженные активы России

Если Большая семерка в итоге договорится об использовании замороженных активов России в интересах Украины, это приведет к затягиванию конфликта, такого мнения придерживается профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да фишка совсем в другом. США потребовали у ЕС передать им замороженные российские  активы в кол-ве 280 миллиардов. Типа, если Россия потребует- можете кивать на нас. За это мы вам разрешаем пользоваться процентами ( там примерно 12 миллиардов) с условием, что 5% вы отдадите на вооружение Украине. А 280 миллиардов отдайте нам реальными деньгами- это будет ваш вклад в дело нашей защиты Украины. А если откажетесь, то ЦБ США  не даст разрешение на эмиссию евро ЦБ ЕС. Но пока Кристин Лаггард держится.
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