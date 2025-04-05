Эндокринолог указала на важность тестостерона для женского организма

Уровень этого гормона зависит от возраста.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»Недостаток или избыток тестостерона может вызвать нарушения в организме женщины, он — участник менструального цикла и отвечает за половое влечение.
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