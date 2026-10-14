Продажи готовой еды в России выросли почти на четверть

Продажи готовой еды в России за первое полугодие выросли на 15% в килограммах и на 23% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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