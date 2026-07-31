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Прорыв тысяч мигрантов в испанскую Сеуту привёл конфликту между странами ЕС

Прорыв тысяч мигрантов в испанскую Сеуту привёл конфликту между странами ЕС

Испания столкнулась с крупнейшим за последние годы миграционным кризисом на границе с Марокко. За последние дни тысячи мигрантов попытались попасть в испанский анклав Сеута, переплывая прибрежные воды на надувных средствах или преодолевая сухопутную границу.

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