Аномальная жара и обмеление рек привели ЕС к энергетическому кризису

РЕН ТВ Европа оказалась на грани серьезного энергетического коллапса. Из-за аномальной жары и обмеления атомные станции уже в четырех странах были вынуждены снизить мощности, а одна из них, венгерская "Пакш", вообще остановила выработку электроэнергии, впервые за 44 года.