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Аномальная жара и обмеление рек привели ЕС к энергетическому кризису

Аномальная жара и обмеление рек привели ЕС к энергетическому кризису

РЕН ТВ Европа оказалась на грани серьезного энергетического коллапса. Из-за аномальной жары и обмеления атомные станции уже в четырех странах были вынуждены снизить мощности, а одна из них, венгерская "Пакш", вообще остановила выработку электроэнергии, впервые за 44 года.

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