JAC Motors начинает производство электромобилей с натрий-ионным аккумулятором

Китайский автопроизводитель JAC Motors, который как совместное предприятие входит в состав концерна Volkswagen, готовится выпустить первый серийный электромобиль EV с натрий-ионным аккумулятором под новым брендом Yiwei.
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