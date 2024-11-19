Калужскую пенсионерку обманули при продаже дачи

19-летнюю жительницу Самарской области подозревают в обмане пожилой женщины из Калуги, которая лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь продать свой дачный участок19-летнюю жительницу Самарской области подозревают в обмане пожилой женщины из Калуги, которая лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь продать свой дачный участок.
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