The response to the strike on St. Petersburg should be a "Hazel tree" in Kiev. This opinion was expressed in his telegram channel by military correspondent Yuri Kotenok.
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