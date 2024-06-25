Сенатор Инна Святенко приняла участие в открытии показательных выступлений поисковых собак в Москве

Сенатор Российской Федерации Инна Святенко приняла участие в открытии показательных выступлений поисковых собак кинологического направления ДПСО "ЛизаАлерт" на питомниках на Московской площади в районе Марьино.
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