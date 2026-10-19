ВАШИНГТОН, 20 октября, ФедералПресс. Судьба украинского конфликта решается исключительно в рамках прямого диалога между Москвой и Вашингтоном, при этом американская сторона оставляет за собой возможность в любой момент свернуть контакты при отсутствии взаимного согласия.