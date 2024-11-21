Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский провоцирует США на новую войну

Зеленский провоцирует США на новую войну

  Трамп еще не приступил к исполнению знакомых ему обязанностей, а его уже подталкивают к новой и заведомо невыгодной войне.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Забавно однако... Не грамотный правитель.. Делает пожелания..
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
То что американцы сами воевать не будут это однозначно. А вот гейевропе перевелись адекватные политики и чиновники, сборище даунов, олигофренов, дебилов, сексуальных извращенцев и т.д. Ну почему ядерная война, Россия вполне может в научных целях запустить Сармат, не с ядерной боеголовкой, по Йеллоустонскому супервулкану или взорвать на разломе тектонических плит в тихом океане. В этой зоне тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Северо-Американскую плиту. Проще говоря, дно Тихого океана уходит под континент.  Это подводный геологический разлом, который протянулся почти на 900 километров вдоль западного побережья Северной Америки, от севера штата Калифорния до канадского острова Ванкувер. Ну что поделать если что то в результате научного эксперимента пойдет не так... Задача освобождать территории и вытеснять всю нечисть в евросоюз, это их вскормыши, пусть они у них создают проблемы. А то что Волынская резня, детской шалостью будет казаться им нет сомнений. Более 50% поставляемого вооружения хохлам оседает в евросоюзе и других государствах, так что евросоюзу еще это аукнется. Но учитывая неадекватность нарика Зе и компании, нет гарантии, что они не начнут кошмарить евросоюз тх же поставляемым вооружением, если те откажутся их финансировать и поставлять вооружение. А если им еще поставят атомное вооружение быстрее евросоюзу надо будет бояться, чем России. Зачищаем всю территорию и чем меньше будет оставаться, тем больше будут уходить в евросоюз. Надо четко дать понять что в плен террористов, наемников, нациков, бандеровцев не берем. Все ответят за военные преступления. а учитывая менталитет хохлов, они рванут в евросоюз, чтобы уйти от ответственности.…
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18 час.

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