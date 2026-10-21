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В 3-м туре Лиги чемпионов в среду « Галатасарай » Алексея Батракова сыграет в гостях с « Лиллем », « Манчестер Юнайтед » – с « Комо », «Бавария» примет «Арсенал», « Реал » проведет домашний матч с «РБ Лейпциг».