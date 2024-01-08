«Оппенгеймер» стал триумфатором «Золотого глобуса»

Фильм Нолана получил пять статуэток.кадр из фильма «Оппенгеймер»--> Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» завоевал «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический фильм» и собрал ещё несколько статуэток.
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