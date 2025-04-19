В российских школах с 1 сентября вводится единое расписание уроков

С 1 сентября в российских школах вводится единое расписание уроков. Министерство просвещения завершает разработку стандартов, которые призваны унифицировать учебный процесс и снизить нагрузку на учеников.
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