Япония разработает и создаст герметичный луноход, а NASA доставит его на Луну. Правда, нескоро

Япония поможет NASA в освоении Луны. Администратор NASA Билл Нельсон (Bill Nelson) и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (Education, Culture, Sports, Science and Technology; MEXT) Масахито Морияма (Masahito Moriyama) подписали соглашение о продвижении устойчивого исследования Луны человеком.
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