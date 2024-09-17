Маск: Имплант Neuralink позволит видеть незрячим с рождения

Люди, незрячие от рождения, смогут видеть благодаря импланту Neuralink, заявил Илон Маск.Зрительный имплант Blindsight от Neuralink позволит видеть тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв, а также незрячим с рождения людям.
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