Сегодня ФИДЕ рассмотрит вопрос о восстановлении членства Федерации шахмат России

В Будапеште проходит Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации. «Вопрос восстановления полномочий ФШР и прав российских и белорусских шахматистов будет рассматриваться с 10:00 МСК в воскресенье 22 сентября», – сообщили в ФШР.