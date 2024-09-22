Сегодня ФИДЕ рассмотрит вопрос о восстановлении членства Федерации шахмат России

В Будапеште проходит Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации. «Вопрос восстановления полномочий ФШР и прав российских и белорусских шахматистов будет рассматриваться с 10:00 МСК в воскресенье 22 сентября», – сообщили в ФШР.
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