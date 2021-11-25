Картошка 120−150 рублей за кило: к Новому году «второй хлеб» будет дороже ананасов

Овощной парадокс: Неурожая не наблюдается, но цены на картофель продолжают расти Цены на картофель достигли 80−100 рублей за килограмм и продолжают неуклонно расти, экономисты прогнозируют, что к Новому году они выйдут на уровень 120−150 рублей.