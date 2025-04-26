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Килиан Мбаппе пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы

Килиан Мбаппе пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет с «Барселоной» в Кубке Испании из-за физического дискомфорта.

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