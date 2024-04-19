Дрожь Европы. Почему Запад всегда боится России

Александр Гранков

Очень верное наблюдение автора - Европа и Запад боятся Россию. Это фундаментальный факт, который объясняет историю наших отношений, настоящее и позволяет строить прогнозы на будущее. Еще пару лет назад было трудно представить, что в Европе возможно возрождение фашизма. а как только стали трепать натовцев на Украине, и стало реальным нашей армии к их границам. у них появился животный страх, и как следствие - рефлексия по фашизму.