Европа боится. Она пытается скрыть свои страхи выглядеть сильной и уверенной в себе, но страх постоянно пробивается наружу, сквозь маску британской невозмутимости, германской сосредоточенности и ледяного скандинавского спокойствия Безумное с точки зрения здравого смысла бегство Швеции и Финляндии в НАТО – признак этого страха.
Дрожь Европы. Почему Запад всегда боится России
Комментарии
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Александр Гранков
Очень верное наблюдение автора - Европа и Запад боятся Россию. Это фундаментальный факт, который объясняет историю наших отношений, настоящее и позволяет строить прогнозы на будущее. Еще пару лет назад было трудно представить, что в Европе возможно возрождение фашизма. а как только стали трепать натовцев на Украине, и стало реальным нашей армии к их границам. у них появился животный страх, и как следствие - рефлексия по фашизму.
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7 час.
Eduard
А мы что им угрожаем постоянно?Мы никому не угрожаем,но свои территории,что у Европы сейчас пора вернуть!
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7 час.
Eduard
Да,разговоры о Свободе резко в Европе закончились,началась банальная диктатура и навязывание своегр мнения.Хуже того,Европа обнаглела до того,что стала посторонние страны учить,поучать!У нас уже рабство?Только колониям и рабам своим можно указывать!
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7 час.
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