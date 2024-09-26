38-летняя женщина вонзила нож в живот своего сожителя во время застолья

Суд приговорил ее к 2 годам колонии, но дал отсрочку – до достижения 14-летнего возраста ребенка. В Новосибирской области вынесен приговор 38-летней жительнице Татарского района, которая во время распития спиртного схватилась за нож и вонзила его в живот сожителю.