wPolityce: свободная торговля с Киевом несет издержки для польских фермеров

Отмена пошлин и введение свободной торговли с Украиной в 2022 году приносит выгоду Киеву и несет издержки польским фермерам, их и других специалистов на рынках Европы необходимо обезопасить, пишет польский портал wPolityce со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского.
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