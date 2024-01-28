wPolityce: свободная торговля с Киевом несет издержки для польских фермеров

Отмена пошлин и введение свободной торговли с Украиной в 2022 году приносит выгоду Киеву и несет издержки польским фермерам, их и других специалистов на рынках Европы необходимо обезопасить, пишет польский портал wPolityce со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского.