Моя семья. Счас...
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Вам привет от Матрёшки

Вам привет от Матрёшки

Уважаемая редакция и все читатели «Моей Семьи». Сообщаю, что у бесхвостой кошки Матрёшки, которую мы пристраивали с помощью газеты, теперь всё хорошо! Многих тронула её история.

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Комментарии
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A
Alla
Спасибо вам,добрые люди , за Мусеньку ! Счастья вам и благополучия !
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6 час.
АЧ
Анна Чапля
Бывает в жизни что-то хорошее. А все потому, что есть хорошие люди.
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5 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам за Мусичку!!!А что случилось с милым Барсиком и где он сейчас?
Ответить
4 час.
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