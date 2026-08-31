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Песков: для России — "десятое дело", признает Европа выборы в Госдуму или нет

Песков: для России — "десятое дело", признает Европа выборы в Госдуму или нет

Для России — «десятое дело», признают ли в Европе результаты выборов в Госдуму или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

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