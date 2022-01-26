НАТО готовится открыть «Восточный фронт»

Корабли и истребители альянса спешно перебрасывают поближе к Украине Андрей Иванов Фото: DPA/TASS НАТО заявило о переброске кораблей, авиации и войск в Восточную Европу в связи с опасениями по поводу якобы планируемой агрессии России на Украину.