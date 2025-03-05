В тамбовском баре студент разбил бокал из-под пива о голову девушки

Инцидент произошел поздно вечером в центре Тамбова в одном из популярных баров. Сотрудники полиции задержали 21-летнего студента 4 курса одного из тамбовских вузов, устроившего потасовку в «увеселительном заведении».
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