Овечкин забил 121-й победный гол в НХЛ и разделил 2-е место в истории с Хоу. До Ягра – 14 шайб

Александр Овечкин забил 121-й победный гол в НХЛ и разделил 2-е место в истории с Хоу. Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:3).
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