Алешин идет по пути Чуяна

Как передает корреспондент УтроNews, в Москве задержана и арестована заместитель главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, ранее - Росалкогольрегулирование, РАР) Елена Афанасенко.
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