Политика ЕС в отношении России находится в запущенном состоянии

"Менее месяца назад Россия официально назвала две страны "недружественными", - пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер, указывая, что скоро у США и Чехии "в российском списке "плохих парней" может появиться компания: кандидатами на включение, по данным прокремлевской российской газеты "Известия", являются еще восемь стран - Австралия, Канада и Великобритания, а также Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина, которые, "как и Чехия, являются либо бывшими советскими государствами-сателлитами, либо странами, входившими в состав СССР", говорится в статье.