Челябинский полицейский и его отец спасли человека из горящего автомобиля

Подвиг работник ГИБДД совершил в свой выходной день. Старший лейтенант полиции Алексей Братилов в свой выходной вместе с отцом ехал по личным делам в Кыштым.
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