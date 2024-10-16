Чернокожие мужчины с раком простаты: влияние наследственных генов на эффективность иммунотерапии

В рамках нового исследования, проведенного учеными из Института рака Дьюка (Duke Cancer Institute), была выявлена связь между генетическими вариантами и реакцией на иммунотерапию у чернокожих мужчин с распространенным раком простаты.
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