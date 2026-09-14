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Забайкалье снова в хвосте рейтинга по безработице и заняло 78-е место из 85

Забайкалье снова в хвосте рейтинга по безработице и заняло 78-е место из 85

Есть рейтинги, в которых Забайкалье традиционно занимает достойные места. Увы, но этот не из них. По уровню безработицы край расположился на 78-м месте среди регионов России.

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