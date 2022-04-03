Газета.ру

6 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Песков: страны переходят на расчеты в нацвалютах из-за сомнений в надежности доллара и евро

Песков: страны переходят на расчеты в нацвалютах из-за сомнений в надежности доллара и евро

Представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в мире происходит "эрозия доверия" к доллару и евро, многие страны сомневаются в их надежности и на этом фоне разрабатывают взаиморасчеты в национальных валютах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх