Золотую Звезду Героя России передали семье погибшего подполковника Кулакова из Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий передали семье погибшего в зоне СВО подполковника Андрея Кулакова медаль "Золотая Звезда" Героя России, удостоверение и памятную грамоту.
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