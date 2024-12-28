Китайские автомобили не оправдали ожиданий: дилеры сворачивают сотрудничество

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ФедералПресс. Российские автодилеры пересматривают подходы к сотрудничеству с китайскими автопроизводителями, отказываясь от брендов, не оправдавших ожиданий на фоне продолжающейся экспансии китайского автопрома.
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