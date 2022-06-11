Город Очаков в Николаевской области Украины остался без прикрытия с моря

Неназванный источник из российского силового ведомства сообщил, что город Очаков в Николаевской области Украины, который находится в стратегически важном районе на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, остался без морской военной флотилии.
Популярные статьи
- Подтвердились данные о ликвидации командира одного из батальонов 24 бригады ВСУ под Северодонецком
- Расчёты 152-мм САУ «Мста-С» уничтожили бронетехнику ВСУ высокоточными снарядами «Краснополь»
- Эстонские власти забеспокоились по поводу Нарвы после слов Владимира Путина о возвращении Петром I русских земель
Свежие комментарии