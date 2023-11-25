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Сладкая месть. Россия сорвала крупнейший проект Европы

Сладкая месть. Россия сорвала крупнейший проект Европы

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Комментарии
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Лев Добрый
И всё же с Норвегией вопрос надо решать без пыли и шума, но очень быстро! Слишком много трубопроводного газа ОНИ поставляют в ЕС!😎👍👈👀
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13 час.

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