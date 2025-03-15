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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.

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