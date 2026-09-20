SHOT: элитный ЖК в Болгарии с квартирами российских звезд пришел в запустение

Некогда премиальный жилой комплекс Emerald Beach Resort & Spa в Болгарии, квартиры в котором покупали Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Лера Кудрявцева и другие российские звезды, превратился в «заброшку» с тараканами и мусором.
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