Пентагон сообщил о нанесении США ударов по 230 объектам хуситов в Йемене

Военные США нанесли удары по 230 объектам хуситов из повстанческого движения «Ансар Аллах». Об этом 27 февраля в ходе выступлений на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил заместитель помощника министра обороны по делам Ближнего Востока Дэниел Шапиро.