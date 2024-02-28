Пентагон сообщил о нанесении США ударов по 230 объектам хуситов в Йемене

Военные США нанесли удары по 230 объектам хуситов из повстанческого движения «Ансар Аллах». Об этом 27 февраля в ходе выступлений на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил заместитель помощника министра обороны по делам Ближнего Востока Дэниел Шапиро.
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