Военное обозрение

3 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    ,,,.осподи сами сидят на исксственном дыхании, а туда же... ущерб России, ущербные вы наши, на кого хвост поднимаете?...Западная пресса: ...
  • Татьяна Бут
    Толк то был от этого? Пишут до цели он не добрался, подорвался на мине.Британская пресса...
  • Василиса Иванова
    И японцы , и евреи утёрлись и выстроились в очередь на лизание. Амнезия.Израильский посол...

ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области, под обстрел попали Валуйки

ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области, под обстрел попали Валуйки

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по мирному населению на приграничных территориях, сегодня под обстрел попал город Валуйки Белгородской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх