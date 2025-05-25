Сотни танков у границ России: к какой войне готовится армия Польши

Польша активно наращивает силы и готовится к войне с Россией. Соответствующий вывод сделали аналитики украинского портала War Infographics после того, как подсчитали расходы Варшавы на оружие за последние три года.
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