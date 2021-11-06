Суслов: В будущем Белоруссия уже не сможет спасти Украину от веерных отключений

Белоруссия начала обеспечивать Украину электроэнергией, поскольку еще действует договор об «аварийной поддержке» Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявила экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».