Театр абсурда

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Суслов: В будущем Белоруссия уже не сможет спасти Украину от веерных отключений

Суслов: В будущем Белоруссия уже не сможет спасти Украину от веерных отключений

Белоруссия начала обеспечивать Украину электроэнергией, поскольку еще действует договор об «аварийной поддержке» Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявила экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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