Вечером в Кировградском районе сгорели три дома

Вчера вечером, 31 мая, в 23:44 поступило сообщение о пожаре в поселке Лёвиха, Кировградского района. Огонь уничтожил частный жилой дом, надворные постройки, легковой автомобиль «ВАЗ 2131» и два дома-дачи на площади 500 кв.