Если уж копировать, то только лучших. Представлен Gionee P50 Pro за 100 долларов, который одновременно похож и на Huawei P50 Pro, и на iPhone 13

Сегодня мы уже писали о старте продаж в Китае смартфона LeTV Y1 Pro, который пытается походить на iPhone 12, а сейчас в Поднебесной поступил в продажу Gionee P50 Pro, и уже в самом названии содержится подсказка, какая модель послужила источником вдохновения для создателей этой модели.